Появилось расписание турнира, на котором Дэвис и Смолкин дебютируют за Грузию

На странице турнира Ice Dance International в Лейк-Плэсиде (штат Нью-Йорк, США) появилось расписание соревнований.

Турнир начнётся в ночь с 1 по 2 августа мск. В 23:35 мск начнутся соревнования в ритм-танце среди юниоров, а в 2:15 — среди взрослых фигуристов. Турнир продолжится 2 августа, на 21:45 запланированы состязания в произвольном танце у юниоров, а на 23:50 — у взрослых.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин выступят в ритм-танце, они выйдут на лёд вторыми. Напомним, ранее Дэвис и Смолкин сменили спортивное гражданство с российского на грузинское. Диана Дэвис – дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, Глеб Смолкин – сын российского актёра Бориса Смолкина. Пара тренируется в США и в минувшем сезоне не выступила ни на одном соревновании внутри России.