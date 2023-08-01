Появилось расписание турнира, на котором Дэвис и Смолкин дебютируют за Грузию

На странице турнира Ice Dance International в Лейк-Плэсиде (штат Нью-Йорк, США) появилось расписание соревнований.
Турнир начнётся в ночь с 1 по 2 августа мск. В 23:35 мск начнутся соревнования в ритм-танце среди юниоров, а в 2:15 — среди взрослых фигуристов. Турнир продолжится 2 августа, на 21:45 запланированы состязания в произвольном танце у юниоров, а на 23:50 — у взрослых.
Диана Дэвис и Глеб Смолкин выступят в ритм-танце, они выйдут на лёд вторыми. Напомним, ранее Дэвис и Смолкин сменили спортивное гражданство с российского на грузинское. Диана Дэвис – дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, Глеб Смолкин – сын российского актёра Бориса Смолкина. Пара тренируется в США и в минувшем сезоне не выступила ни на одном соревновании внутри России.
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