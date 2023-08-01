Ice Dance International: во сколько выступление Дэвис и Смолкина
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С 1 по 2 августа в Лейк-Плэсиде (штат Нью-Йорк, США) пройдёт турнир по танцам на льду Ice Dance International. Диана Дэвис и Глеб Смолкин выступят в ритм-танце. Их выход на лёд запланирован на 2:27 мск.
Дэвис и Смолкин зарегистрированы под вторым номером. Первыми на лёд выйдут Лили Хенсен и Натан Ликерс, представляющие Канаду. В среду, 2 августа, также будут проходить состязания в произвольном танце.
Напомним, ранее Дэвис и Смолкин сменили спортивное гражданство с российского на грузинское. Диана Дэвис – дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, Глеб Смолкин – сын российского актёра Бориса Смолкина. Пара тренируется в США и в минувшем сезоне не выступила ни на одном соревновании внутри России.
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