Медведева поделилась впечатлениями от посещения Диснейленда

Российская фигуристка Евгения Медведева поделилась впечатлениями от посещения парка «Диснейленд».

Видео доступно в телеграм-канале Евгении Медведевой.

«Пришли к выводу, что в нашем парке «Сказка» намного прикольнее, потому что здесь приходится в очереди на каждый аттракцион ждать больше часа, а у нас нет столько времени. Конечно, прикольно, красиво, но это того не стоит. Немного не то, что я себе представляла», — сказала Медведева в видео для своего телеграм-канала.

После Олимпийских игр 2018 года Медведева, ставшая серебряным призёром и в личных, и в командных соревнованиях, уехала тренироваться в Канаду к тренеру Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях. 23-летняя Евгения Медведева работает на телевидении и участвует в ледовых шоу.