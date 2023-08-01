Щербакова тренируется с перерывами после перенесённого мононуклеоза

Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Анна Щербакова вернулась к тренировкам после перенесённого мононуклеоза, однако пока занимается на льду с перерывами, сообщил «РИА Новости Спорт» источник, знакомый с ситуацией.
О диагнозе Щербаковой, из-за которого она приостановила тренировки и не участвовала в ледовом шоу ко Дню Московского спорта, стало известно 11 июля. Тогда же сообщалось, что фигуристка заболела во второй половине июня и уже идёт на поправку.
19-летняя Щербакова пропускала сезон-2022/2023, так как восстанавливалась после операции на колене. Вместе с Алексеем Ягудиным и Алиной Загитовой Анна была ведущей телешоу «Ледниковый период. Снова вместе» и участвовала в ледовых шоу. Недавно появилась информация о том, что Щербакова размышляет о возвращении к соревновательной деятельности в сезоне-2023/2024.
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