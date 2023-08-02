Александра Трусова показала, как её встретили болельщики в Пекине

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании российская фигуристка Александра Трусова отправилась в Пекин (Китай), чтобы принять участие в шоу двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко. В аэропорту китайской столицы спортсменку встретили местные болельщики. Трусова опубликовала фотографию в своём телеграм-канале.
Фото: Из личного архива Александры Трусовой
«Спасибо большое», — написала фигуристка.
Напомним, ранее Александра Трусова стала специальным гостем мастер-классов на праздновании 100-летия Московского спорта, которое прошло 1 июля в «Лужниках», спортсменка выступила под собственную песню «Два крыла», которую записала к своему 19-летию.
Видео: Трусова показала процесс постановки номера
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