Этери Тутберидзе сообщила, что не смотрела дебютное выступление дочери за сборную Грузии

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе сообщила, что не смогла посмотреть дебютное выступление дочери Дианы Дэвис под флагом Грузии.
Напомним, Дэвис и её партнёр Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду, дебютировали за Грузию на турнире Ice Dance International в Лейк-Плэсиде (штат Нью-Йорк, США). Дуэт набрал 74,35 балла в ритм-танце и занял второе место. Первыми стали Уна Браун/Гейдж Браун, набравшие 75,26 балла.
«Не смотрела выступление, потому что там трансляции нет. Поэтому и комментировать ничего не буду», — приводит слова Тутберидзе «Матч ТВ».
Напомним, ранее Дэвис и Смолкин сменили спортивное гражданство с российского на грузинское. Пара тренируется в США и в минувшем сезоне не выступила ни на одном соревновании внутри России.
- 2 августа 2023
-
11:15
-
11:05
-
04:44
-
04:12
- 1 августа 2023
-
23:22
-
18:10
-
17:26
-
16:11
-
15:44
-
14:30
-
14:12
-
14:05
-
14:03
-
13:50
-
13:40
-
12:07
- 31 июля 2023
-
23:47
-
21:39
- 30 июля 2023
-
21:15
-
20:44
-
17:03
-
12:45
- 29 июля 2023
-
16:45
-
15:26
-
12:50
-
10:42
- 28 июля 2023
-
19:04
-
17:24
-
14:07
-
12:48
-
12:31
-
10:51
-
10:36
- 27 июля 2023
-
13:20
-
12:55