Фигуристка-парница Наталья Хабибуллина: прыжковую базу мне дала группа Тутберидзе

Фигуристы Наталья Хабибуллина и Илья Княжук рассказали, где получили сильную прыжковую базу.

«Мне дала базу группа Этери Георгиевны Тутберидзе. Я прокаталась там полтора года перед парным катанием, там мне поставили все тройные прыжки. Оттуда эта база держится и не забывается», — сказала Хабибуллина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.

«Я с детства был в лучших школах, мне повезло. Я освоил классику выучивания сложных элементов. В детстве я катался в Одинцове, в своём родном городе, у Юлии Валерьевны Воробьёвой. Дальше я был в ЦСКА — там мне дали прыжковую базу Марина Леонидовна Селицкая и Ирина Вадимовна Щербакова. Более сложные элементы — тройной аксель, четверные прыжки — я выучил в УОР №4 у Ильи Климкина. Конечно, мы планируем усложнять прыжковый контент. То, что мы делаем сейчас — это не максимум. Посмотрим, пока не будем ничего говорить», — отметил Княжук.

«Для начала нужно показать», — сказала Хабибуллина.

«Касается ли это четверных элементов? Много чего», — ответил Княжук.

«Улучшение своих элементов и, возможно, усложнение», — добавила Хабибуллина.

«Прыжки мы каждый год усложняем. Мы делали лутц-ойлер-сальхов в юниорах, потом решили лутц с двумя дупелями делать. На следующий год мы должны ещё усложниться. И так год за годом (улыбается)», — отметил Княжук.

«Потом дойдём до всех четверных (смеётся)», — сказала Хабибуллина.

«Четверной лутц с места (смеётся)», — пошутил Княжук.