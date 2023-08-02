Вайцеховская — о Дэвис и Смолкине: фигуристы не стали хуже, а хотелось бы увидеть прогресс

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду и спортивная журналистка Елена Вайцеховская высказалась о дебюте Дианы Дэвис и Глеба Смолкина за Грузию.

Бывший российский танцевальный дуэт занимает второе место после ритм-танца на соревнованиях в Лейк-Плэсиде.

«Первый старт Дианы Дэвис и Глеба Смолкина интересен разве что самим фактом первого старта экс-российского дуэта за новую страну. Уже сейчас видно, что программы добротные, но не выдающиеся, фигуристы не стали хуже в сравнении с позапрошлым олимпийским сезоном, но на беглый взгляд не стали и лучше. А хотелось, безусловно, увидеть какой-то видимый прогресс.

Почему хотелось? Могу объяснить. Два года назад Дэвис/Смолкин были в моём понимании дуэтом-технологией. Было очень любопытно наблюдать, что можно сделать с не самыми выдающимися атлетами, совместив во времени и пространстве одного из самых сильных танцевальных специалистов мира, большие деньги, солидный административный ресурс и неудержимую энергию мамы Дианы Дэвис, способную ради дочери сокрушить любые препятствия на её пути.

Благодаря Игорю Шпильбанду у танцоров были очень интересные со всех точек зрения программы, они (и программы, и танцоры) благодаря этому запоминались, а главное, выгодно отличались от российских дуэтов/соперников по стилистике. На них хотелось смотреть уже в силу этого.

Было ли это прорывом? Безусловно. Хотя его сильно разукрасил тот факт, что Дэвис/Смолкин в силу целого ряда удачно сложившихся обстоятельств стали третьей парой страны и прокатились в этом статусе по всем значимым турнирам, включая ОИ.

Всё это выглядело тогда как очень большой аванс и безумно хотелось увидеть, каким получится продолжение.

Оно вышло скомканным. Пара потеряла год выступлений пока металась в поисках доступного гражданства, плюс нарушилась прежняя успешная система: из неё выпала едва ли не самая главная часть механизма — Шпильбанд. Сколь бы гениальным ни был новый тренер дуэта Алексей Киляков, Шпильбанда он не заменит хотя бы в силу того, что у Игоря в танцевальной тусовке совершенно другой вес.

Чтобы компенсировать потерю такого специалиста, фигуристам нужно прыгать выше головы, а я не уверена, что они на это способны. Пока, по крайней мере, не наблюдается никаких аргументов в пользу того, что Дэвис и Смолкин станут в этом сезоне более яркими и интересными чем мы их уже видели.

Выиграют они свой первый турнир в Лейк-Плэсиде, или проиграют, не имеет здесь совершенно никакого значения», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.