Алиса Овсянкина: меня вынудили покинуть группу Дениса Самохина

Российская фигуристка Алиса Овсянкина рассказала, что её вынудили уйти из группы Дениса Самохина.
«Можно сказать, меня вынудили покинуть группу. Градус общения между тренерами и мной очень резко изменился.
Не хочу возвращаться к этому этапу карьеры, к счастью, для меня он завершился. Что было в планах у тренерского штаба — мне неизвестно, но в начале сезона я осталась без партнёра, льда и соревнований. Тем не менее с Матвеем у нас были прекрасные отношения. Ему я хочу пожелать спортивных успехов, терпения и сил», – приводит слова Овсянкиной «Матч ТВ».
Напомним, 15-летняя Алиса Овсянкина ранее выступала в паре с фигуристом Матвеем Самохиным. Танцевальная пара распалась в ноябре прошлого года. На этапе Гран-при России, который прошёл в Сочи в октябре 2022 года, Овсянкина и Самохин заняли второе место. Победителями соревнований в Сочи стали российские фигуристы Анна Щербакова и Егор Гончаров.
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