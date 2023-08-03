Алиса Овсянкина: меня вынудили покинуть группу Дениса Самохина

Российская фигуристка Алиса Овсянкина рассказала, что её вынудили уйти из группы Дениса Самохина.

«Можно сказать, меня вынудили покинуть группу. Градус общения между тренерами и мной очень резко изменился.

Не хочу возвращаться к этому этапу карьеры, к счастью, для меня он завершился. Что было в планах у тренерского штаба — мне неизвестно, но в начале сезона я осталась без партнёра, льда и соревнований. Тем не менее с Матвеем у нас были прекрасные отношения. Ему я хочу пожелать спортивных успехов, терпения и сил», – приводит слова Овсянкиной «Матч ТВ».

Напомним, 15-летняя Алиса Овсянкина ранее выступала в паре с фигуристом Матвеем Самохиным. Танцевальная пара распалась в ноябре прошлого года. На этапе Гран-при России, который прошёл в Сочи в октябре 2022 года, Овсянкина и Самохин заняли второе место. Победителями соревнований в Сочи стали российские фигуристы Анна Щербакова и Егор Гончаров.