Татьяна Тарасова отреагировала на победу Дэвис и Смолкина на турнире в США

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала победу бывших российских фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, выступающих за национальную команду Грузии, на турнире по танцам на льду Ice Dance International в Лейк-Плэсиде (штат Нью-Йорк, США).

«Конечно, я рада за ребят. Эти соревнования — подготовка к сезону. Но результат есть результат. Выступили хорошо: первое место заняли. Ждём от Смолкина и Дэвис хорошего результата в сезоне», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, Диана Дэвис и Глеб Смолкин показали первый результат и по итогам двух выступлений заняли первое место. Результат фигуристов составил 191,82 балла.