Татьяна Тарасова отреагировала на победу Дэвис и Смолкина на турнире в США
Поделиться
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала победу бывших российских фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, выступающих за национальную команду Грузии, на турнире по танцам на льду Ice Dance International в Лейк-Плэсиде (штат Нью-Йорк, США).
«Конечно, я рада за ребят. Эти соревнования — подготовка к сезону. Но результат есть результат. Выступили хорошо: первое место заняли. Ждём от Смолкина и Дэвис хорошего результата в сезоне», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, Диана Дэвис и Глеб Смолкин показали первый результат и по итогам двух выступлений заняли первое место. Результат фигуристов составил 191,82 балла.
Материалы по теме
Комментарии
- 3 августа 2023
-
13:32
-
12:43
-
11:25
-
09:55
-
02:55
- 2 августа 2023
-
22:19
-
21:32
-
21:01
-
19:54
-
19:38
-
16:15
-
15:20
-
14:55
-
14:30
-
14:15
-
14:05
-
13:40
-
13:15
-
12:50
-
11:15
-
11:05
-
04:44
-
04:12
- 1 августа 2023
-
23:22
-
18:10
-
17:26
-
16:11
-
15:44
-
14:30
-
14:12
-
14:05
-
14:03
-
13:50
-
13:40
-
12:07
Партнерский контент