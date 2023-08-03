Гербольдт: фигуристы могут предъявлять претензии только к себе, не к тренеру или федерации

Российская фигуристка и тренер Катарина Гербольдт, выступавшая как в одиночном, так и в парном катании, высказалась о недооценённых фигуристах. Спортсменка подчеркнула, что в случае неудач фигуристам следует быть самокритичными, а не предъявлять претензии тренеру, федерации или зрителям.
«Есть миллионы фигуристов и спортсменов, которые не добились того, о чём они мечтали. Каждый из них считает себя недооценённым. Кого-то отдельно не назову. У всех бывают травмы, где-то не повезло.
В любом случае я бы не стала никого называть недооценённым, если ты показываешь достойный результат, то он говорит сам за себя. Если ты где-то не смог сделать что-то, то предъявлять претензии ты можешь только к самому себе, а не зрителям, родителям, федерации, тренеру или ещё кому-то. Всегда нужно начинать с самого себя», — приводит слова Гербольдт Legalbet.
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