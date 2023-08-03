«Теперь у папы точно нет шансов». Роман Костомаров показал теннисную тренировку дочери

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров продолжает возвращаться к активной жизни после длительного нахождения в больнице и ряда ампутаций.
Знаменитый папа привёл на теннисную тренировку свою 12-летнюю дочь Анастасию, для которой ранее не раз был спарринг-партнёром.
«А теперь у папы точно нет шансов обыграть свою принцессу», — подписал Костомаров видео с тренировки Насти.
Костомаров был госпитализирован 10 января 2023 года с тяжёлой формой пневмонии. Из-за осложнений, связанных с болезнью, у спортсмена развился некроз конечностей. Ему были проведены ампутации на руках и ногах. После этапа протезирования ног Костомаров начал тренироваться в больнице, откуда был выписан 6 июля после 175 дней лечения. В дальнейшем Роману предстоит также протезирование рук.
- 3 августа 2023
-
17:37
-
15:14
-
13:32
-
12:43
-
11:25
-
09:55
-
02:55
- 2 августа 2023
-
22:19
-
21:32
-
21:01
-
19:54
-
19:38
-
16:15
-
15:20
-
14:55
-
14:30
-
14:15
-
14:05
-
13:40
-
13:15
-
12:50
-
11:15
-
11:05
-
04:44
-
04:12
- 1 августа 2023
-
23:22
-
18:10
-
17:26
-
16:11
-
15:44
-
14:30
-
14:12
-
14:05
-
14:03
-
13:50