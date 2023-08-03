Виктория Синицина выложила фото с Филиппом Киркоровым в розовом костюме

Олимпийская чемпионка в команде, серебряный призёр Игр-2022 в танцах на льду Виктория Синицина опубликовала в соцсетях снимок с певцом Филиппом Киркоровым, одетым в ярко-розовый костюм.
«Наверное, уже каждая девушка выложила себя в розовой одежде, у меня такой нет совсем, потому что не люблю этот цвет. Но зато есть фото с Филиппом Бедросовичем в прекрасном розовом костюме. Мне кажется, это в несколько тысяч раз круче! Как считаете?» — подписала снимок Синицина в соцсетях.
Фото: Личный архив Виктории Синициной
Синицина, выступающая в дуэте с Никитой Кацалаповым, — олимпийская чемпионка в команде и серебряный призёр Игр-2022 в танцах на льду, чемпионка мира – 2021, двукратная чемпионка Европы (2020, 2022), двукратная чемпионка России (2019, 2020).
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