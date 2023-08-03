Алина Загитова: в силу обстоятельств и травмы я не могу танцевать, но вложила душу в видео

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в соцсетях видео оригинального танца, сочетающего движения на льду и на паркете.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале Алины Загитовой.

«Мы очень долго работали над созданием этого видео, и для меня крайне важно поделиться своими эмоциями.

Это не просто танцевальные движения, это то, что отражает меня и мою жизнь: переживания, страхи, взлёты и падения. Я даже не могу передать словами, насколько эта работа получилась личной и важной для меня.

Сейчас, в силу обстоятельств и травмы, я не могу танцевать, но во время съёмок я вложила все силы и душу в этот процесс и очень хочу поделиться этим моментом с вами», — написала Загитова в своём телеграм-канале.