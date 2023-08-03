Алина Загитова: в силу обстоятельств и травмы я не могу танцевать, но вложила душу в видео

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в соцсетях видео оригинального танца, сочетающего движения на льду и на паркете.
Видео можно посмотреть в телеграм-канале Алины Загитовой.
«Мы очень долго работали над созданием этого видео, и для меня крайне важно поделиться своими эмоциями.
Это не просто танцевальные движения, это то, что отражает меня и мою жизнь: переживания, страхи, взлёты и падения. Я даже не могу передать словами, насколько эта работа получилась личной и важной для меня.
Сейчас, в силу обстоятельств и травмы, я не могу танцевать, но во время съёмок я вложила все силы и душу в этот процесс и очень хочу поделиться этим моментом с вами», — написала Загитова в своём телеграм-канале.
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