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«Трусова поняла это сама». Светлана Соколовская — об атмосфере на тренировках её группы

«Трусова поняла это сама». Светлана Соколовская — об атмосфере на тренировках её группы
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Тренер по фигурному катанию Светлана Соколовская рассказала, что серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании Александра Трусова ещё до перехода в её группу поняла, какая атмосфера её будет окружать.

Группы Соколовской и Евгения Рукавицына нередко проводят совместные сборы, во время которых спортсмены учатся дружить, а не конкурировать. Прошлым летом перед переходом к Соколовской Трусова неоднократно приходила в гости – на тренировки своего молодого человека Марка Кондратюка.

«Пришлось ли объяснять Трусовой, что рядом не конкуренты, а друзья? Саша поняла это сама. Как поняли это и Артур Даниелян, и Аня Фролова, перешедшие к Жене. Мы ничего им не объясняем – они всё видят сами», — приводит слова Соколовской «РИА Новости Спорт».

«К тому же они сами в какой-то степени наслышаны об атмосфере у нас. Поэтому в том числе и тянутся к нам. Как нам кажется, адаптируются очень быстро.

Говорите, психологи и тренеры часто учат спортсменов ненавидеть соперников? Это против природы. И мы так делать никогда не будем. Это совершенно без ложного пафоса, и это правда не про нас», — сказал Рукавицын.

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