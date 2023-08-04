Источник: Самоделкина продолжит тренироваться в ЦСКА после смены гражданства

Российская фигуристка Софья Самоделкина продолжит тренироваться в ЦСКА в группе Светланы Соколовской даже после смены гражданства на казахстанское. Об этом сообщили источники издания «РИА Новости Спорт».
Ранее стало известно, что Самоделкина уже получила паспорт Казахстана и теперь ждёт разрешения от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) на смену сборной. Также сообщалось, что спортсменка сможет представлять новую страну на международных турнирах с мая 2024 года. При этом и ЦСКА, и ФФККР воздержались от комментариев по поводу перехода Самоделкиной.
Напомним, в группе Соколовской также тренируются серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова, олимпийский чемпион Пекина Марк Кондратюк и другие известные фигуристы.
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