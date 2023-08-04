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Губерниев — о Загитовой: ничто так не украшает ведущего, как чушь прекрасная и лёгкая лажа

Губерниев — о Загитовой: ничто так не украшает ведущего, как чушь прекрасная и лёгкая лажа
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Российский спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев ответил людям, критикующим олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову за её оговорки.

«Эй, хватит цепляться к оговоркам Загитовой!!! Алина прекрасна!!! Ничто так не украшает ведущего, как чушь прекрасная и лёгкая лажа!!! Мы на том стоим!!! Непоколебимо!!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Ранее Алина Загитова в эфире ответила на вопрос, следит ли она за хоккеем: «Это безызбе… кхм… Безызбежно. Потому что у меня папа хоккеист в прошлом, сейчас тренер». После оговорки в слове «неизбежно» на спортсменку обрушилась волна критики: в комментариях под видео зрители оставили комментарии: «Знакомьтесь! Алина – лингвист!», «Королева кринжа», «И вот это чудо учится в РАНХиГС. А нам утверждают, что успешно».

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