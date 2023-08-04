Губерниев — о Загитовой: ничто так не украшает ведущего, как чушь прекрасная и лёгкая лажа

Российский спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев ответил людям, критикующим олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову за её оговорки.
«Эй, хватит цепляться к оговоркам Загитовой!!! Алина прекрасна!!! Ничто так не украшает ведущего, как чушь прекрасная и лёгкая лажа!!! Мы на том стоим!!! Непоколебимо!!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Ранее Алина Загитова в эфире ответила на вопрос, следит ли она за хоккеем: «Это безызбе… кхм… Безызбежно. Потому что у меня папа хоккеист в прошлом, сейчас тренер». После оговорки в слове «неизбежно» на спортсменку обрушилась волна критики: в комментариях под видео зрители оставили комментарии: «Знакомьтесь! Алина – лингвист!», «Королева кринжа», «И вот это чудо учится в РАНХиГС. А нам утверждают, что успешно».
- 4 августа 2023
-
16:35
-
14:56
-
13:53
-
13:35
-
13:17
- 3 августа 2023
-
21:59
-
21:15
-
20:35
-
20:06
-
17:37
-
15:14
-
13:32
-
12:43
-
11:25
-
09:55
-
02:55
- 2 августа 2023
-
22:19
-
21:32
-
21:01
-
19:54
-
19:38
-
16:15
-
15:20
-
14:55
-
14:30
-
14:15
-
14:05
-
13:40
-
13:15
-
12:50
-
11:15
-
11:05
-
04:44
-
04:12
- 1 августа 2023
-
23:22