Роднина: не назвала бы уход Самоделкиной в сборную Казахстана большой потерей

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о решении Софьи Самоделкиной перейти в сборную Казахстана.

По информации неофициальных источников, Самоделкина уже получила паспорт Казахстана и уведомила о своём решении Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР), однако разрешения на смену спортивного гражданства фигуристке пока не дали.

«Я бы не назвала уход Самоделкиной в сборную Казахстана большой потерей. Да, она неплохо выступала по юниорам, но речь не идёт о топ-уровне. В любом случае в родную национальную команду пробиться ей было бы тяжело. Слишком большая конкуренция. Поэтому в данной ситуации в выигрыше останутся в первую очередь Казахстан и сама фигуристка.

Я не могу назвать отъезд отечественных фигуристок в другие сборные тенденцией. Дело в том, что Софье всего 16 лет. А до 18 такие вопросы на законодательном уровне вольны решать только её родители. Они несут полную ответственность за ребёнка. Можно предположить, что их мнение тут решающее. Понятно, что некоторые девушки уезжают, но это скорее частные случаи. И уж точно не собираются менять спортивное гражданство первые номера. В остальном подобный отсев — абсолютно нормальное явление для фигурного катания», — приводит слова Родниной RT.