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Японский фигурист Юдзуру Ханю сообщил о своей женитьбе

Японский фигурист Юдзуру Ханю сообщил о своей женитьбе
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Двукратный олимпийский чемпион японский фигурист Юдзуру Ханю сообщил о своей женитьбе и поблагодарил всех за поддержку.

«Большое спасибо всем, кто меня поддерживает. Я, Юдзуру Ханю, рад объявить о своей женитьбе.

Последние 24 года я жил фигурным катанием. Особенно в последние годы в мире, который нестабилен и быстро меняется из-за коронавируса, стихийных бедствий, мировых проблем и так далее, я занимался катанием и думал о себе и мире, многое чувствуя при этом.

Я ещё незрел как человек, даже теперь, когда я стал профессионалом, и в моём соревновательном прошлом я получил невероятно большую силу от вашей огромной поддержки и ожиданий. Большое спасибо.

Я день за днём продолжу совершенствовать своё катание и развиваться, чтобы быть лучше в благодарность тем, кто меня поддерживает. Буду делать всё возможное и двигаться вперёд в надежде на вашу постоянную поддержку», — написал Ханю в соцсетях.

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