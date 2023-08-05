Щербакова — о возвращении к тренировкам: не всё сразу, но по чуть-чуть прихожу в себя

Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Анна Щербакова поблагодарила болельщиков за поддержку, а также рассказала о возвращении к тренировочному процессу.
«Долгое время я не выходила на связь, и в первую очередь хочу сказать огромное спасибо своим болельщикам, потому что за это время я получила много добрых слов и тёплых пожеланий. Спасибо, что всегда рядом, всегда со мной, и всегда поддерживаете меня. За меня можете не переживать, я уже приступила к тренировкам. Не всё сразу, но по чуть-чуть прихожу в себя», — сказала Щербакова в видео, опубликованном в её соцсетях.
Ранее стало известно, что Щербакова вернулась к тренировкам после перенесённого мононуклеоза. Спортсменка пропускала прошлый сезон, так как восстанавливалась после операции на колене.
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