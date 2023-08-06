Трусова поблагодарила болельщиков за подарки после шоу Плющенко в Пекине

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании, российская фигуристка Александра Трусова поблагодарила болельщиков за подарки после выступления на шоу в Китае.
Напомним, Трусова принимает участие в ледовых шоу двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко «Щелкунчик» и «Лебединое озеро» в Пекине. Выступления в столице Китая продлятся до 13 августа.
«Всем привет! У нас закончилось второе шоу. Захожу я в раздевалку, а тут столько подарков, и всё моё кресло заставлено! Спасибо большое, мне очень приятно. Красиво невозможно», — сказала Трусова в видео, опубликованном в её соцсетях.
Ранее Трусова стала специальным гостем мастер-классов на праздновании 100-летия Московского спорта, которое прошло 1 июля в «Лужниках».
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