Шоу Навки может пройти в Китае осенью 2023 года
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Продюсер российских шоу в Китае Анастасия Садриева рассказала о планах провести в стране шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки. Гастроли планируется провести осенью, во второй половине ноября этого года.
«Следующим мы планируем везти в Китай шоу Татьяны Навки. Это, скорее всего, будет несколько городов, сейчас мы ещё решаем этот вопрос. Шоу с Навкой обязательно привезут в этом году, во второй половине ноября, но с точными датами ещё предстоит определиться.
Также мы планируем везти выставки Третьяковской галереи, Русского музея и так далее. Выставки картин запланированы на октябрь этого года. Также общаемся с Кремлёвским балетом, будем решать по датам», — сказала Садриева в интервью «РИА Новости».
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