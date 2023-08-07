Мама юной фигуристки объяснила, почему кумир её дочки — Анна Щербакова

Анна, мама юной фигуристки Маргариты Назаровой из Оренбурга, объяснила, почему кумиром её дочки является олимпийская чемпионка, российская фигуристка Анна Щербакова.

«У Маргариты есть кумир в фигурном катании — это Анна Щербакова. На самом деле ей нравятся многие фигуристки. И Камила Валиева, и Софья Акатьева, и Аделия Петросян, и девочки рангом пониже. Много кто. Она смотрит и мальчиков, и девочек, разбирается в прыжках, которые они прыгают. У неё всегда какой-то восторг, удивление. Но если задать ей прямо вопрос, например, на странице в «Инстаграме»* у неё спрашивали не один раз: «Кто твой кумир?» Она всегда отвечает: «Анна Щербакова».

Почему? Она не сможет чётко объяснить, у неё это больше на интуитивном уровне. Но я, наверное, могу ответить. У каждого фигуриста свой характер, темперамент, подача. Взять Александру Трусову: это совсем не Маргаритина история. Да, она относительно круто катается, рисковая, Русской ракетой её называют. Но дочке не близка, потому что у Трусовой темперамент более жёсткий, что ли.

А Марго у нас девочка мягкая, женственная. Кошечка. Характер тоже, конечно, показывает, но преимущественно она чуткая, тонкая натура. Анна Щербакова также позиционирует себя. Выступления у неё трогательные, нежные, чувственные. И сама она такая вся аккуратная, миниатюрная, красивая. Дочке это импонирует. Она видит какие-то отголоски Щербаковой в себе. Что у них черты характера схожи и, возможно, манера катания. Маргарите в принципе ближе что-то нежное, аккуратное, медленное, изящное. Поэтому, наверное, она всё время называет кумиром Анну Щербакову. Ей очень нравится эта фигуристка», – сказала Анна в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.

* Компания Meta признана экстремистской организацией в России