Мама юной фигуристки: за каждое соревнование нужно платить

Мама юной фигуристки Маргариты Назаровой из Оренбурга Анна рассказала, что все соревнования по фигурному катанию платные и оплачиваются за счёт родителей.

«За каждое соревнование нужно платить. Прописывается это как благотворительный взнос. В него входит и оплата работы судей, и подарки детям, и медали с грамотами для призовых мест. Если выезжаем в другой город, то всё, естественно, за счёт родителей: дорога, питание, проживание, те же взносы.

Тренер всегда спрашивает, кто поедет на соревнования. Активные родители сами любят искать, где можно выступить. Потом рассказывают остальным, собирается группа, тренер отправляет заявку. В основном едут все, хотя это по желанию и можно не ехать, ограничиться местными соревнованиями. Просто местных недостаточно. Если ребёнок никуда не выезжает, то будет неуверенно чувствовать себя на льду, не станет развиваться. Поэтому выезды необходимы. Чем больше, тем лучше. Обычно у нас все родители стремятся поехать на соревнования. Ищут самостоятельно квартиры в других городах. Всё — ради детей», – сказала Анна в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.