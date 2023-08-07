Тарасова: не надо удерживать Самоделкину в России

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что 16-летнюю фигуристку Софью Самоделкину не нужно удерживать в России.
«Никогда не надо никого удерживать. Лучше отпустить Софью Самоделкину. Пусть она выступает за Казахстан и завоёвывает медали», — сказала Тарасова в интервью «РИА Новости».
Ранее стало известно, что Самоделкина уже получила паспорт Казахстана, осталось только дождаться согласия Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), которое организация давать не спешит.
В прошлом сезоне Самоделкина, тренирующаяся в ЦСКА под руководством Светланы Соколовской, выиграла этап Гран-при России в Самаре, опередив серебряного призёра Олимпийских игр в Пекине Александру Трусову. На этапе в Сочи она стала второй, на чемпионате России – 11-й.
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