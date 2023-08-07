Ангелопол — о кризисе в паре с Кагановской: нужно было разобраться в бытовых моментах
Поделиться
Российский фигурист Валерий Ангелопол рассказал, как был преодолён кризис в паре с Василисой Кагановской.
«Не сказать, что было какое-то резкое, однозначное и безвозвратное решение. Просто нам нужно было время разобраться в своих бытовых моментах, которые накопились за эти пять лет. Неделю мы просто разговаривали. С федерацией, с Анжеликой Алексеевной, друг с другом, с родителями.
Возможность разойтись есть всегда. Самое главное — какой подход используем, что мы делаем для того, чтобы не разойтись или разойтись. Главное — результат: сейчас всё хорошо, мы продолжаем кататься», — сказал Ангелопол в интервью «Матч ТВ».
Ангелопол и Кагановская занимали первое место в финале Гран-при России 2023 года.
Комментарии
- 7 августа 2023
-
13:46
-
13:40
-
13:37
-
13:15
-
13:15
-
12:50
-
12:47
-
12:31
-
11:15
-
10:20
- 6 августа 2023
-
22:22
-
21:15
-
20:53
-
13:48
-
13:33
- 5 августа 2023
-
22:28
-
14:56
-
14:24
-
13:12
-
13:11
-
00:39
-
00:26
- 4 августа 2023
-
22:01
-
19:38
-
18:44
-
17:24
-
16:35
-
14:56
-
13:53
-
13:35
-
13:17
- 3 августа 2023
-
21:59
-
21:15
-
20:35
-
20:06
Партнерский контент