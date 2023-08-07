Ангелопол — о кризисе в паре с Кагановской: нужно было разобраться в бытовых моментах

Российский фигурист Валерий Ангелопол рассказал, как был преодолён кризис в паре с Василисой Кагановской.

«Не сказать, что было какое-то резкое, однозначное и безвозвратное решение. Просто нам нужно было время разобраться в своих бытовых моментах, которые накопились за эти пять лет. Неделю мы просто разговаривали. С федерацией, с Анжеликой Алексеевной, друг с другом, с родителями.

Возможность разойтись есть всегда. Самое главное — какой подход используем, что мы делаем для того, чтобы не разойтись или разойтись. Главное — результат: сейчас всё хорошо, мы продолжаем кататься», — сказал Ангелопол в интервью «Матч ТВ».

Ангелопол и Кагановская занимали первое место в финале Гран-при России 2023 года.