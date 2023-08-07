Трусова показала фото верхом на лошади в Китае

Российская фигуристка Александра Трусова опубликовала в своём телеграм-канале фотографии, на которых она запечатлена верхом на лошади.

Фото: Телеграм-канал Александры Трусовой

Фото: Телеграм-канал Александры Трусовой

Фотографии доступны в телеграм-канале Александры Трусовой.

Напомним, Трусова принимает участие в ледовых шоу двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко «Щелкунчик» и «Лебединое озеро» в Пекине. Выступления в столице Китая продлятся до 13 августа. Ранее Трусова стала специальным гостем мастер-классов на праздновании 100-летия Московского спорта, которое прошло 1 июля в «Лужниках».

Трусова становилась серебряным призёром Олимпийских игр 2022 года в Пекине, а также выигрывала бронзовую медаль на чемпионате Европы в Стокгольме в 2021 году.