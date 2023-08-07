Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Кагановская: мотивация на фоне отсутствия международных турниров не теряется

Кагановская: мотивация на фоне отсутствия международных турниров не теряется
Комментарии

17-летняя российская фигуристка Василиса Кагановская высказалась об отстранении российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

«Теряется ли мотивация на фоне отстранения? Вообще нет. У нас тут есть всё: шикарные условия, великолепная организация соревнований. Наша федерация делает для нас всё. Нет таких моментов, что опускаются руки, мотивация пропадает. Следили ли за международными соревнованиями? Отчасти да, чемпионат мира смотрели», — сказала Кагановская в интервью «Матч ТВ».

Кагановская выступает в паре с 19-летним Валерием Ангелополом. Вместе они заняли первое место в финале Гран-при России в 2023 году. Также фигуристы становились победителями и призёрами этапов юниорского Кубка России.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023