Кагановская: мотивация на фоне отсутствия международных турниров не теряется
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17-летняя российская фигуристка Василиса Кагановская высказалась об отстранении российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.
«Теряется ли мотивация на фоне отстранения? Вообще нет. У нас тут есть всё: шикарные условия, великолепная организация соревнований. Наша федерация делает для нас всё. Нет таких моментов, что опускаются руки, мотивация пропадает. Следили ли за международными соревнованиями? Отчасти да, чемпионат мира смотрели», — сказала Кагановская в интервью «Матч ТВ».
Кагановская выступает в паре с 19-летним Валерием Ангелополом. Вместе они заняли первое место в финале Гран-при России в 2023 году. Также фигуристы становились победителями и призёрами этапов юниорского Кубка России.
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