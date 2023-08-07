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Гуменник — о КП: буду собирать самый дорогой контент из того, что будет хорошо получаться

Гуменник — о КП: буду собирать самый дорогой контент из того, что будет хорошо получаться
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Российский фигурист Пётр Гуменник рассказал о планах в короткой программе на предстоящих турнирах.

«Четверные лутц и риттбергер так и останутся в короткой программе? Посмотрим, у меня ещё есть флип, есть сальхов, есть тулуп, буду собирать самый дорогой контент из того, что будет хорошо получаться», — сказал Гуменник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой:

Ранее Гуменник рассказал о работе с хореографом Ксенией Михеевой, отметив, что она очень хорошо чувствует музыку в современном балете.

Гуменник тренируется в Санкт-Петербурге под руководством тренера Вероники Дайнеко. В этом году Пётр стал победителем финала Гран-при России и выиграл серебряную медаль на чемпионате страны.

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