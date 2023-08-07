Коган: запрос Самоделкиной о переходе может быть рассмотрен не ранее декабря
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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган рассказал, когда будет рассмотрен запрос на переход российской фигуристки, выступающей в одиночном фигурном катании, Софьи Самоделкиной в сборную команду Казахстана.
«Все вопросы о переходах спортсменов рассматриваются исполкомом ФФККР дважды в год – в декабре и в мае. Запросы от других национальных федераций исполкомом рассматриваются при наличии всех необходимых документов. Ближайшее рассмотрение исполкомом ФФККР запроса Самоделкиной может быть не ранее декабря», – приводит слова Когана «РИА Новости Спорт».
Напомним, 4 августа стало известно о планах российской фигуристки Софьи Самоделкиной поменять спортивное гражданство.
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