Коган: запрос Самоделкиной о переходе может быть рассмотрен не ранее декабря

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган рассказал, когда будет рассмотрен запрос на переход российской фигуристки, выступающей в одиночном фигурном катании, Софьи Самоделкиной в сборную команду Казахстана.

«Все вопросы о переходах спортсменов рассматриваются исполкомом ФФККР дважды в год – в декабре и в мае. Запросы от других национальных федераций исполкомом рассматриваются при наличии всех необходимых документов. Ближайшее рассмотрение исполкомом ФФККР запроса Самоделкиной может быть не ранее декабря», – приводит слова Когана «РИА Новости Спорт».

Напомним, 4 августа стало известно о планах российской фигуристки Софьи Самоделкиной поменять спортивное гражданство.