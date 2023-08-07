Гуменник ответил на вопрос, на какие этапы Гран-при России хотел бы заявиться
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Российский фигурист Пётр Гуменник рассказал, на какие этапы Гран-при хотел бы заявиться.
«Есть ли какие-то планы на новую серию Гран-при России? Насчёт городов у меня предпочтений больших нет. На соревнования обычно приезжаешь, а там день тренировок, день короткой программы, день произвольной — и всё. Из того, что хотелось бы — не на первые этапы поехать. Мне кажется, я обычно в форму немного позже вхожу, чем первые этапы проходят», — сказал Гуменник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.
Гуменник тренируется в Санкт-Петербурге под руководством тренера Вероники Дайнеко. В этом году Пётр стал победителем финала Гран-при России и выиграл серебряную медаль на чемпионате страны.
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