Трусова сфотографировалась у Великой Китайской стены

Российская фигуристка Александра Трусова опубликовала в своём телеграм-канале фотографии, на которых она запечатлена у Великой Китайской стены.
Фото: Телеграм-канал Александры Трусовой
Фото: Телеграм-канал Александры Трусовой
Фотографии доступны в телеграм-канале Александры Трусовой.
Напомним, Трусова принимает участие в ледовых шоу двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко «Щелкунчик» и «Лебединое озеро» в Пекине. Выступления в столице Китая продлятся до 13 августа. Ранее Трусова стала специальным гостем мастер-классов на праздновании 100-летия московского спорта, которое прошло 1 июля в «Лужниках».
Трусова становилась серебряным призёром Олимпийских игр 2022 года в Пекине, а также выигрывала бронзовую медаль на чемпионате Европы в Стокгольме в 2021 году.
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