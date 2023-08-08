Щербакова обратилась к болельщикам после выступления в шоу Навки

Российская фигуристка Анна Щербакова выложила в своём телеграм-канале видеообращение, в котором поблагодарила болельщиков за подарки.

Видео доступно в телеграм-канале Анны Щербаковой.

«Всем привет. Смотрите, какая у меня красота. За это огромное спасибо вам. У меня сейчас такое уставшее, но довольное включение. Первый день шоу, всё прошло хорошо, всё получилось, так что я рада. Жду вас всех на оставшихся шоу, на следующих выступлениях, и до скорых встреч», — сказала Щербакова.

Ранее Щербакова вернулась к тренировкам после перенесённого мононуклеоза. Спортсменка пропускала прошлый сезон, так как восстанавливалась после операции на колене.

В 2021 году Щербакова стала чемпионкой мира, а в 2022 году победила на Олимпиаде.