Щербакова обратилась к болельщикам после выступления в шоу Навки
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Российская фигуристка Анна Щербакова выложила в своём телеграм-канале видеообращение, в котором поблагодарила болельщиков за подарки.
Видео доступно в телеграм-канале Анны Щербаковой.
«Всем привет. Смотрите, какая у меня красота. За это огромное спасибо вам. У меня сейчас такое уставшее, но довольное включение. Первый день шоу, всё прошло хорошо, всё получилось, так что я рада. Жду вас всех на оставшихся шоу, на следующих выступлениях, и до скорых встреч», — сказала Щербакова.
Ранее Щербакова вернулась к тренировкам после перенесённого мононуклеоза. Спортсменка пропускала прошлый сезон, так как восстанавливалась после операции на колене.
В 2021 году Щербакова стала чемпионкой мира, а в 2022 году победила на Олимпиаде.
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