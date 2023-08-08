Плющенко: отношение к фигуристам в России и Китае отличается

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, как проходит в Китае его шоу.

«Мы давно выступаем в Китае. И я очень рад, что моё ледовое шоу — первое подобное мероприятие, которое состоялось здесь после пандемии. Рады, как всё проходит. Думаю, мы будем сотрудничать и дальше, приедем сюда вновь.

Мне кажется, что зрители остались довольны. Мы видим это по аплодисментам, по атмосфере, по подаркам, по отношению фанатов. Конечно, отношение болельщиков к фигуристам в России и Китае отличается. Но наша страна уже избалована фигурным катанием, разными шоу — у нас их много, и это здорово. Это наша культура.

Все спортсмены работают на сто процентов. Марк Кондратюк, Дима Алиев, Саша Трусова, Саша Самарин, мои спортсменки Софья Титова, Вероника Жилина, Софья Муравьёва — все пашут», — приводит слова Плющенко Sport24.