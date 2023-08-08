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Кондратюк: с каждым шоу количество болельщиков в Китае заметно увеличивается

Кондратюк: с каждым шоу количество болельщиков в Китае заметно увеличивается
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Российский фигурист Марк Кондратюк поделился впечатлениями от поездки в Китай.

«Флешбэки от Олимпиады есть, 100 процентов. Все эти логотипы, кольца, места, которые я видел из окна автобуса, — всё это по щелчку пальца возвращает на полтора года назад. Мы выступаем на арене, где играли хоккеисты. Но мне очень хотелось бы оказаться у стадиона, где проходило фигурное катание. Мне кажется, внутрь меня не пустят, но можно будет хотя бы погулять вокруг.

От болельщиков я получаю здесь тёплые, приятные подарки. Удивительно, что с каждым шоу их количество заметно увеличивается. Также увеличивается число моментов, когда меня здесь узнают на улицах. В Китае я ощущаю немного другое отношение болельщиков, наверное, из-за менталитета. Сформировать это принципиальное отличие я пока не могу, но разница чувствуется», — приводит слова Кондратюка Sport24.

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