«Как изменились радости жизни». Костомаров — о новых протезах

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров показал новые протезы.

«Ура… Пришли стопы, на которых я могу бегать. Я долго ждал этого момента. Пусть не так, как раньше, но всё же бегать. Спасибо ребятам, Егору и Руслану, которые мне с самого начала очень помогают. Как изменились радости жизни…» – написал Костомаров в своём телеграм-канале.

Знаменитый спортсмен продолжает возвращаться к активной жизни после длительного нахождения в больнице и ряда ампутаций

Костомаров был госпитализирован 10 января 2023 года с тяжёлой формой пневмонии. Из-за осложнений, связанных с болезнью, у спортсмена развился некроз конечностей. Ему были проведены ампутации на руках и ногах. После этапа протезирования ног Костомаров начал тренироваться в больнице, откуда был выписан 6 июля после 175 дней лечения. В дальнейшем Роману предстоит также протезирование рук.