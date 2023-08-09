«Было тяжело, не знала, что буду делать дальше». Ксения Цибинова — о завершении карьеры

Российская фигуристка Ксения Цибинова рассказала, какие эмоции она испытывала во время принятия решения о завершении профессиональной спортивной карьеры.
«Было тяжело, потому что я не знала, что буду делать дальше. Был страх, что я закончу и не смогу себя найти в чём-то другом. Что я буду делать после этого? Раньше я каждый день вставала рано утром, у меня был определённый график: встала, позавтракала, поехала на тренировку, потренировалась, вернулась домой, сходила в душ, отдохнула. А тут теперь целый день свободен. Но получилось так, что, когда я закончила, начался учебный год, и я полностью погрузилась в учёбу. Мне удалось немножко абстрагироваться, и в итоге этот процесс прошёл у меня более-менее спокойно», — сказала Цибинова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.
Полное интервью выйдет на «Чемпионате» сегодня, 9 августа, в 13:00.
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