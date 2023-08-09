Фигуристка Цибинова объяснила, почему долго не объявляла о завершении карьеры
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Российская фигуристка Ксения Цибинова рассказала, почему не объявляла о своём решении завершить профессиональную спортивную карьеру около года.
«Об этом всегда сложно говорить, даже если ты не сильно популярен. Я всё время думала: «Ну, наверное, сейчас скажу»… Потом думала: «Нет, не буду пока ничего говорить». Меня много кто в соцсетях спрашивал, закончила я или нет, но я ничего не говорила по этому поводу. И сложилось так, что удалось рассказать об этом только в интервью», — объяснила спортсменка в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.
Фигуристка завершила карьеру в возрасте 17 лет после своего лучшего сезона в 2021 году. Недавно Цибинова рассказала, что причиной стали нечестные оценки.
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