Фигуристка Цибинова: в шоу попала тяжело, я думала, что будет проще
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Российская фигуристка Ксения Цибинова рассказала о том, как начала выступать в ледовых шоу после завершения профессиональной спортивной карьеры.
«На самом деле тяжело, я думала, что будет проще. Первое шоу у меня было зимой, я каталась у Ильи Авербуха. Я увидела объявление в соцсетях, что нужна девочка-одиночница с тройными, я откликнулась на него, и меня утвердили. Чисто случайно так получилось. Покаталась я зимой, надеюсь, дальше тоже удастся покататься. И летом я решила попробовать себя в шоу на роликах. Я долго раздумывала над этим, после коньков это что-то очень необычное. Но сейчас мне очень нравится», — сказала спортсменка в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.
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