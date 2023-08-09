Фигуристка Цибинова объяснила, зачем ищет партнёра для шоу
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Российская фигуристка Ксения Цибинова рассказала, зачем она ищет себе партнёра для выступлений в ледовых шоу.
«Парные элементы более востребованы в шоу — это выглядит масштабнее. Одиночники катаются только именитые, поэтому мне нужен партнёр для дальнейшего катания в шоу. Какие элементы требуются от парников? В основном тодес, поддержки и выбросы. Подкрутки никто не делает, я бы сказала, что самое главное — это поддержки», — сказала фигуристка в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.
Напомним, Ксения Цибинова завершила профессиональную спортивную карьеру в возрасте 17 лет после самого успешного в своей карьере сезона 2021 года. Сейчас фигуристке 19 лет, она выступает в ледовых шоу.
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