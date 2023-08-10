Гачинский: сердечная мышца впахивает как следует, чтобы длинные конечности носить по льду
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Бронзовый призёр чемпионата мира — 2011, серебряный призёр чемпионата Европы – 2012 в мужском одиночном катании, а ныне тренер Артур Гачинский ответил на вопрос, как работает сердечная мышца.
«Сердце одно, конечности могут быть разной длины, и сердечку иногда тяжеловато гонять кислород по всему организму, чтобы он двигался и работал. Это первое. На мой взгляд, это сложно, сердечная мышца впахивает как следует, чтобы длинные конечности и этот рост носить по льду. Дальше, как объяснял Алексей Николаевич, путь, который конечности проходят до вращения, он тоже разный. Длиннее руки, длиннее ноги — тяжелее собирать, тяжелее координировать», – рассказал Гачинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
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