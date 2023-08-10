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Погорилая: легче прыгать, когда у тебя невысокий рост и маленькое тело, как у ребёнка

Погорилая: легче прыгать, когда у тебя невысокий рост и маленькое тело, как у ребёнка
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Бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года в женском одиночном катании Анна Погорилая поделилась мнением об антропометрических данных спортсменов и их влиянии на прыжок.

«Конечно, легче прыгать, когда у тебя невысокий рост и маленькое тело (как у ребёнка). Но при этом маленькому несформированному организму сложнее справиться с высокими нагрузками. Связки и хрящевая ткань ещё не сформированы.

Мне было легче прыгать, когда я уже подросла и тело перестало расти, это было лет в 14-15. В этот период и пошли мои основные успехи», – рассказала Погорилая в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

22-летняя Погорилая — бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года, серебряный (2017) и двукратный бронзовый призёр чемпионатов Европы 2015 и 2016 годов, бронзовый призёр финала Гран-при сезона-2016/2017.

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