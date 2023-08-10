Тренер Волков: высоких фигуристов нужно более аккуратно вести в плане травм

Тренер по фигурному катанию Александр Волков рассказал о зависимости техники выполнения элементов от роста фигуриста, а также объяснил риски получения травм высоких фигуристов после резкого скачка роста.

«Техника прыжков должна быть качественная, независимо от того — высокий фигурист или нет. Но высоких нужно более аккуратно вести в плане травм. Как раз при резком скачке роста прямо пропорционально возрастает риск травм. Тут нужно быть очень аккуратным и наблюдать за спортсменом. Как он входит в тренировочный процесс, как привыкает к новому росту. Очень часто, например, ослабевают связки, не успевая за ростом. В этой ситуации вероятность травмы очень велика», — рассказал Александр Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата».