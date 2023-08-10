Российский фигурист Артём Ковалёв назвал свой любимый прыжок, который получается у спортсмена, несмотря на перерыв в тренировочной деятельности.

«Естественно, это аксель. Это мой самый любимый прыжок. Александр Сергеевич Волков в детстве поставил мне очень правильную технику, и даже сейчас в сезоне, несмотря на то что отдыхали почти месяц и я поменял коньки и лезвия, сразу получилось сделать прыжок. То есть буквально одна была попытка за тренировку — просто решил попробовать аксель, и мне удалось. Да, выехал кривовато, но тем не менее прыжок был на выезд», — рассказал Артём Ковалёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.

Напомним, Артём Ковалёв — фигурист-одиночник, ученик Александра Волкова, призёр первенства России среди юниоров (2022), призёр этапа Гран-при среди юниоров (2021) и этапа Гран-при России (2022), победитель этапов Кубка России и призёр финала Кубка России (2022). В прошлом сезоне фигурист занял пятое место в чемпионате России и стал десятым в финале Гран-при страны.