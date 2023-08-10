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«Меня только что бомбануло». Алина Загитова выпустила обращение к хейтерам

«Меня только что бомбануло». Алина Загитова выпустила обращение к хейтерам
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова выпустила обращение к своим хейтерам.

«Меня только что бомбануло. Я искренне не понимаю людей, которые меня хейтят за то, что я учусь чему-то новому, развиваюсь. Ну, я как бы считаю, что человек, который не идёт вперёд, ничему новому не учится, просто стоит на месте, лично для меня, это самое ужасное состояние. Думаю, меня многие поймут в этом вопросе. То, что я начала заниматься актёрским мастерством, произошло потому, что я так захотела. Ни для какого кино, ни для какого проекта, просто потому что я так захотела, я так почувствовала. И я этому очень рада. Советую всем развиваться и пробовать что-то новое», — сказала Загитова в своих социальных сетях.

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