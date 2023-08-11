Бетина Попова рассказала о планах её учеников исполнять четверной подкрут на соревнованиях

Бывшая фигуристка, а ныне хореограф и тренер Бетина Попова, работающая в группе Сергея Рослякова, высказалась о планах её учеников Валерии Ходыкиной и Алексея Белкина исполнять четверной подкрут на турнирах.

«Разумеется, планируем вставлять четверной подкрут в программу. Ребята и в прошлом сезоне исполняли четверную подкрутку на соревнованиях, и в этом сезоне мы уже готовимся. Возможно, на прокатах мы ещё не будем её вставлять, чтобы больше показать программы, ну и не форсировать подготовку в начале сезона. Но на стартах мы планируем по состоянию спортсменов её вставлять и использовать. Техническая сторона — это их сила, поэтому нужно развиваться, двигаться дальше. Ребята на самом деле сами этим очень горят, это не то что мы их заставляем её крутить. Они сами постоянно подходят и говорят: «А давайте сегодня!» Мы их где-то даже сдерживаем, потому что они рвутся, рвутся, хотят усложняться, молодые, горячие, им всё время хочется сложнее и сложнее», — сказала Попова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.