«Они очень нацелены на четверную подкрутку». Попова — о подготовке пары Собинина/Ходыкин

Бывшая фигуристка, а ныне хореограф и тренер Бетина Попова, работающая в группе Сергея Рослякова, рассказала о подготовке пары Таисия Собинина/Денис Ходыкин к новому сезону.

«Ребята суперклассно занимаются. Они достаточно быстро скатались, учитывая, что у Таси прошлый сезон не сложился — последние полгода она была без соревновательной практики. Сейчас она погружается в тренировочный процесс с головой, в многократном объёме, от которого в последнее время отвыкла и ментально, и физически. Выносит она всё очень стойко — она прям горит этим! Она героически выдерживает нагрузки, Денис ей всячески помогает. У них между собой просто нереальный контакт, они очень ладят. Денис её прям разжигает в какие-то моменты, она включается. Мы все понимаем, что ей тяжело сейчас. Она огромная умничка, что так работает, несмотря на то сколько проблем у неё было в последнее время.

Они сейчас накатывают программы, периодически пробуют четверную подкрутку — они очень нацелены на неё. Тася очень часто подъезжает и говорит: «А давайте ещё четверной выброс!» Мы говорим ей: «Успокойся, подожди ты со своим четверным выбросом» (смеётся). Они целиком катают программы, и короткую, и произвольную со всеми элементами. И очень даже неплохо получается, учитывая, что они не так давно встали в пару», — сказала Попова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.