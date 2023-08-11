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Бетина Попова: Косторная и Куница очень много трудятся, горят работой. У ребят всё хорошо

Бетина Попова: Косторная и Куница очень много трудятся, горят работой. У ребят всё хорошо
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Бывшая фигуристка, а ныне хореограф и тренер Бетина Попова, работающая в группе Сергея Рослякова, рассказала о прогрессе пары Алёны Косторной и Георгия Куницы.

«Да, Алёна с Гошей катаются у нас уже давно. Свою короткую программу они уже много раз показывали в шоу — её уже все видели, все знают. Мы немножечко её доработаем, но плюс-минус она останется такой, как есть. Короткую программу они уже катают целиком спокойно и уверенно. Произвольную программу тоже уже начали катать большими объёмами — она у них уже получается на очень хорошем уровне. Им покорились все тройные элементы: и подкрутки, и выбросы. Про прыжковую часть говорить бессмысленно — тут у них вообще никаких проблем нет. Они очень много трудятся, горят работой. Взаимоотношения, все мы знаем, у них замечательные. Так что у ребят всё хорошо», — сказала Попова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

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