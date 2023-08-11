«Она будет немножко бунтарская». Бетина Попова — о произвольной программе Косторной/Куницы

Бывшая фигуристка, а ныне хореограф и тренер Бетина Попова, работающая в группе Сергея Рослякова, рассказала о произвольной программе, которую готовит пара Алёны Косторной и Георгия Куницы на предстоящий сезон.

«Алёну мы менять не стали, она совершенно хороша в том, что она умеет делать. Она невероятна как раз в этом чувственно-дерзком стиле. Короткая программа у нас «50 оттенков серого», где она полностью раскрывается, и Гоша ей в этом помогает. Что касается произвольной программы, Алёна уже намекала, что у них будет, если кто-то отгадал, тому повезло, тот знает, о чём я говорю (улыбается). Она будет немножко бунтарская», — сказала Попова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Напомним, до сезона-2020/2021 Косторная занималась в группе тренера Этери Тутберидзе, затем на год перешла в академию «Ангелы Плющенко», но ещё до окончания сезона вернулась обратно. В марте 2022 года Алёна снова сменила наставника, перейдя в ЦСКА в группу Елены Буяновой. Через полгода Алёна перенесла операцию на бедре, в процессе восстановления после которой решила попробовать свои силы в парном катании.