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Бетина Попова: мировое парное катание без России многое теряет

Бетина Попова: мировое парное катание без России многое теряет
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Бывшая фигуристка, а ныне хореограф и тренер Бетина Попова, работающая в группе Сергея Рослякова, высказалась об отстранении российских фигуристов от международных турниров.

«Мне кажется, сейчас нужно больше экспериментировать. Открыть мировую арену могут в любой момент — хочется в это верить, поэтому нужно быть готовыми вернуться во всеоружии. Конечно, мировое парное катание без России многое теряет, потому что, по моему мнению, парное катание самое сильное в России. То, на каком уровне катаются наши пары, какие элементы они исполняют — мировому уровню до этого далеко. Но если остановиться в этом развитии, то можно и потеряться, поэтому, я считаю, что правильно, что все усложняются. И ведущие наши пары — Бойкова/Козловский, Мишина/Галлямов — идут вперёд, смотрят в сторону четверных элементов, и, конечно, это здорово, что спорт развивается, это всегда добавляет атмосферности и интереса для просмотра», — сказала Попова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

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